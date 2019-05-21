Pasha Bank ожидает прирост активов до 10% до конца года (версия 2)

БАКУ /Trend/ - До конца года ожидается прирост активов Pasha Bank на 7-10 процентов, кредитного портфеля - на 25 процентов. К концу года кредитный портфель банка составит около 1,7 миллиарда манатов, к 2020 году - 2 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Pasha Bank Талех Кязимов на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Согласно консолидированному отчету банка, совокупные активы банка на 31 декабря 2018 года составили 5,2 миллиарда, включая активы дочерних банков в Грузии и Турции, из которых доля активов Pasha Bank Azerbaijan составила 4,7 миллиарда манатов. По словам Кязимова, на данный момент собственные активы банка уже достигли 4,9 миллиарда манатов.

По словам главного финансового администратора и члена правления банка Бахруза Нагиева, к концу года банк планирует увеличить объем активов до 5 миллиардов манатов.

Основная часть обязательств банка относится к юридическим лицам, счета которых открыты в манатах.

Pasha Bank ожидает и рост кредитного портфеля на 30 процентов до конца года. К концу года, по словам Кязимова, кредитный портфель банка составит около 1,7 миллиарда манатов, а к 2020 году - 2 миллиарда манатов.

ОAO "PashaBank" создан в июне 2007 года и действует на основе лицензии №250 Центрального банка Азербайджана от 28 ноября 2007 года.

ОАО "PashaBank", входит в состав Pasha Holding, который является инвестиционной компанией, а не классическим холдингом. В структуру Pasha Group также входят Kapital Bank, где холдингу принадлежат 99,75 процента акций.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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