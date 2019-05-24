Азербайджанские пчеловоды внедряют IT-технологии

БАКУ /Trend/ - Цифровые технологии помогут продавать азербайджанский мед на зарубежных рынках. Об этом сообщил Trend исполнительный директор компании «Mr Bee» Джавид Керимов.

По словам исполнительного директора, реализуемый компанией стартап нацелен на увеличение продаж и экспорта меда, посредством внедрения IT-технологий в эту традиционную отрасль. «Мы рассчитываем обеспечить внедрение инноваций в сферу производства меда, и обеспечить продажу местной продукции пчеловодства через интернет-сайт. Планируется также осуществлять платежи в онлайн-режиме, для чего будет расширено использование платежных систем, и обеспечен прием оплаты еще и с GSM POS-терминалов», - отметил Керимов.

В настоящее время этот стартап тестируется в пределах Баку, но в последствии он будет распространен по всему Азербайджану. По словам исполнительного директора, данная платформа также призвана стать мостом для выхода на зарубежный рынок.

«Мы хотим привлечь к этому процессу и других пчеловодов. Основная проблема местных производителей в неумении реализовать свою продукцию конечному потребителю. И, это притом, что клиенты, как раз заинтересованы в приобретении меда напрямую у производителя. Наша система позволит свести продавца и покупателя. Целью проекта также является выход на глобальный рынок, что позволит увеличить оборот в разы. В настоящее время мы экспортируем продукцию пчеловодства в арабские страны. При поддержке министерств экономики и сельского хозяйства Азербайджана мы презентовали наши продукты в Германии. Участвуем на выставках в Дубае и ведем переговоры со странами Персидского залива, рассматривая этот регион в качестве потенциального рынка сбыта, весьма выгодного для азербайджанских пчеловодов», - сказал Керимов.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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