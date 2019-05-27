Банк Республика запускает специальную кредитную кампанию ко «Дню Республики – 28 Мая»

БАКУ/Trend/- Банк Республика поздравляет Азербайджанский народ с наступающим «Днем ​​Республики-28 мая» и желает счастливой и благополучной жизни!

По случаю праздника, Банк Республика - один из ведущих банков страны в области цифрового банкинга, запускает кредитную кампанию для всех клиентов «Онлайн кредит - 0% комиссии»,сообщает Trend со ссылкой на банк. Так, клиенты, сделавшие онлайн заказ потребительских и микро кредитов до 1 июня на официальном сайте и на фейсбук странице Банка Республика, смогут получить кредит без комисии.

В рамках кампании, клиенты смогут воспользоваться продуктом «Кредиты наличными» с максимальной суммой в 20 000 манатов сроком на 36 месяцев, от 18% годовых. В зависимости от официального дохода, кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей. А предприниматели, получат возможность взять «Микро кредиты» с максимальной суммой до 50 000 манатов сроком на 36 месяцев, от 12% годовых.

Воспользовавшись приложением банка «Mobil Şöbə», Вы сможете автоматически оплачивать свой кредит и другие услуги в определенный день месяца без задержки, подключившись к услуге «Автоплатеж». Услуга «Автоплатеж» избавит от необходимости помнить о платеже каждый месяц и сделает платеж автоматически в соответствии с установленной суммой и датой платежа.

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