В Азербайджане создается фонд для финансирования стартапов

30 мая 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На международном саммите Monex Caspian был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и компанией DAAL Venture Capital, сообщает в четверг Trend.

Целью меморандума является совместное финансирование стартапов в Азербайджане. Меморандум предусматривает создание министерством и компанией совместного фонда, который будет инвестировать в стартапы в Азербайджане. Этот фонд в будущем будет инвестировать не только в местные структуры, но и в региональные стартап-проекты, что превратит Азербайджан в региональный центр в данной сфере.

В ходе мероприятия Daal Venture Capital заявила о выделении средств как минимум на четыре стартап-проекта в Азербайджане на начальном этапе.

В рамках инновационного фестиваля InnoFest 30-31 мая 2019 года в Азербайджане проходит международный саммит Monex Caspian.

Согласно стратегической дорожной карте, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, к 2025 году все предоставляемые азербайджанскими банками услуги должны оказываться в электронном формате.

Организация саммита Monex Caspian нацелена на развитие новых бизнес-возможностей в Азербайджане, укрепление связей сотрудничества и выявление последних тенденций.

В саммите, организованном при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана принимает участие свыше 300 местных и иностранных компаний, более 70 спикеров и представителей из порядка 50 стран мира.

(Автор: Хейреддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане проходит международный саммит Monex Caspian
Экономика 10:43
Азербайджан, Россия и Иран проведут встречу по грузоперевозкам (ФОТО)
Экономика 27 мая 14:11
В Шеки прошел стартап-тур в рамках «I2B – От идеи к бизнесу» (ФОТО)
ИКТ 25 мая 09:39
Агентство инноваций в Азербайджане заработает в ближайшее время
ИКТ 20 мая 07:19
Accel потратит $575 млн на стартапы Европы и Израиля
Израиль 18 мая 09:52
В Азербайджане предложено создать новый вид страхования
ИКТ 17 мая 14:02
Лента новостей
Huawei создала на востоке Китая центр исследований искусственного интеллекта
Китай 12:04
Добыча газа в Каспийском регионе увеличится на 54% - «Газовый ОПЕК»
Энергетика 12:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 30 мая
Финансы 11:59
Президент SOCAR: В Азербайджане вырастет добыча газа
Энергетика 11:58
Оглашены сроки начала добычи нефти и газа с крупных месторождений Азербайджана
Энергетика 11:51
«Газовый ОПЕК»: В Азербайджане есть около 1 трлн кубометров неисследованных газовых ресурсов
Энергетика 11:51
На востоке Китая найден крупный комплекс гробниц времен династии Северная Сун
Другие страны 11:45
"Белавиа" с 30 мая открывает регулярные рейсы между Минском и Таллином
Беларусь 11:39
Эффективное использование энергоресурсов способствовало национальному развитию Азербайджана - замминистра
Энергетика 11:39