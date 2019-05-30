В Азербайджане создается фонд для финансирования стартапов

БАКУ /Trend/ - На международном саммите Monex Caspian был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и компанией DAAL Venture Capital, сообщает в четверг Trend.



Целью меморандума является совместное финансирование стартапов в Азербайджане. Меморандум предусматривает создание министерством и компанией совместного фонда, который будет инвестировать в стартапы в Азербайджане. Этот фонд в будущем будет инвестировать не только в местные структуры, но и в региональные стартап-проекты, что превратит Азербайджан в региональный центр в данной сфере.

В ходе мероприятия Daal Venture Capital заявила о выделении средств как минимум на четыре стартап-проекта в Азербайджане на начальном этапе.

В рамках инновационного фестиваля InnoFest 30-31 мая 2019 года в Азербайджане проходит международный саммит Monex Caspian.

Согласно стратегической дорожной карте, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, к 2025 году все предоставляемые азербайджанскими банками услуги должны оказываться в электронном формате.

Организация саммита Monex Caspian нацелена на развитие новых бизнес-возможностей в Азербайджане, укрепление связей сотрудничества и выявление последних тенденций.

В саммите, организованном при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана принимает участие свыше 300 местных и иностранных компаний, более 70 спикеров и представителей из порядка 50 стран мира.

(Автор: Хейреддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.