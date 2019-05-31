Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы экономического сотрудничества

31 мая 2019 09:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Глава Туркменистана отметил, что сегодня отношения между двумя странами развиваются весьма успешно благодаря наличию огромного потенциала и готовности к расширению взаимовыгодного партнёрства.

Как подчеркнул глава государства, это сотрудничество опирается на давние традиции дружбы и братства туркменского и азербайджанского народов, общность духовных и культурных ценностей, приверженность принципам миролюбия и гуманизма в международных вопросах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, вынесенным на повестку дня нынешнего заседания Совета глав правительств СНГ.

Собеседники обсудили различные направления двусторонних отношений, отметив наличие больших возможностей и перспектив для эффективного партнёрства в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

В связи с этим отмечалось, что Туркменистан и Азербайджан располагают значительными запасами нефти и газа, что создаёт оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей в страны Евразийского континента.

Географическое положение двух стран, издревле связанных маршрутом Великого Шёлкового пути, также выступает благоприятным фактором для успешного приумножения усилий в реализации проектов по формированию трансконтинентальных транзитно-транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, говорилось в репортаже.

Располагая современной транспортной и логистической инфраструктурой, включающей в себя морские порты на Каспии, Туркменистан и Азербайджан могут обеспечить оперативные, экономически выгодные перевозки грузов по кратчайшим маршрутам.

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