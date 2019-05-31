"Азери-Чираг-Гюнешли" остается ведущим производителем нефти в Азербайджане (версия 2)

31 мая 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 483 миллиона тонн нефти и 157 миллиардов кубометров газа.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Он отметил, что 280 миллионов тонн добытой нефти было поставлено на зарубежные рынки.

По словам Юсифзаде, до 2050 года с месторождения планируется добыть еще 500 миллионов тонн нефти.

Далее, говоря о важности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), он отметил, что если до сих пор на зарубежные рынки было поставлено 508 миллионов тонн азербайджанской нефти, то 383 миллиона тонн из них пришлись на БТД.

В отеле Bilgah Beach Hotel сегодня продолжается начавшаяся вчера конференция "Caspian Oil and Gas". В ней участвуют руководители самого высокого уровня компаний, задействованных в энергосекторе, которые обсуждают ключевые нефтегазовые проекты каспийского региона и обеспечение энергетической безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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