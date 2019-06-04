«Лаборатория Касперского»: большинство азербайджанских детей выбирает развлекательный контент

БАКУ/Trend/- «Лаборатория Касперского» проанализировала, какие сайты посещали азербайджанские дети в первые четыре месяца 2019 года, и обнаружила, что наиболее высокий интерес у них вызывали мультимедийные развлечения. сообщает Trend со ссйлкой на компанию. Согласно анонимизированной статистике* компании, на их долю пришлась почти половина всех посещаемых ресурсов — 44%. Вторыми по распространённости стали средства интернет-коммуникации, их доля составила 31%. На третьем месте оказались сайты с компьютерными играми, но их доля значительно ниже — всего 6%.

Остальным видам ресурсов досталось от несовершеннолетних жителей Азербайджана значительно меньше внимания. Так, на новостные сайты в январе—апреле 2019 года пришлось около 5% сетевой активности, на интернет-магазины — 4%, на ресурсы со «взрослым» контентом (азартные игры, алкоголь, оружие, наркотики, насилие и т.п.) было зафиксировано менее 1% попыток входа, на порнографические чуть больше — 2%.

Что касается поисковых запросов детей в странах СНГ за последние 12 месяцев, то есть с мая 2018 года по май 2019 года, то среди социальных сетей на русском языке больше всего искали «ВКонтакте», инстаграм, скайп, а на английском — ещё Facebook, Twitter и Pinterest. В сфере мультимедиа абсолютным лидером детских поисковых запросов (как на русском, так и на английском языках) остаётся YouTube, также востребованы Spotify и Netflix. Из фильмов и сериалов чаще всего в строке поиска появлялись «Игра престолов», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Ривердэйл»», а из мультфильмов — «Смешарики», «Гравити Фолз» и «Как приручить дракона-3». Из музыкальных запросов на английском языке одним из лидеров стала певица Billie Eilish. Данные поисковых запросов по торговым площадкам говорят о том, что активнее всего дети искали AliExpress, Avito, Ozon, Юла, а на английском ещё и Amazon и eBay. Самыми популярными играми остаются Minecraft, Танки Онлайн, Roblox и Fortnite.

«Мы видим, что игры и социальные сети активно уходят на мобильные платформы. Набирает популярность сервис для общения TikTok, который позволяет создавать короткие видео с различными эффектами под популярную музыку, а также синхронизировать с музыкой движения губ. Дети всё чаще предпочитают общаться в сети не с компьютеров, а с мобильных устройств, чтобы не ограничивать виртуальные разговоры временем, проводимым дома. А вот смотреть фильмы и слушать музыку им удобнее на стационарных компьютерах, вероятно, из-за лучшего разрешения и большего размера экрана», — рассказывает Константин Игнатьев, руководитель отдела контентного анализа «Лаборатории Касперского».

Защитить детей от интернет-опасностей помогает решение Kaspersky Safe Kids. Этот продукт «Лаборатории Касперского» распознаёт и блокирует множество актуальных киберугроз, начиная от фильтрации нежелательного контента и заканчивая предотвращением онлайн-контактов с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.

*Данные основаны на анонимизированной статистике защитных компонентов ПО «Лаборатории Касперского» для детской онлайн-безопасности.

Азербайджан (Период - 01.2019 - 05.2019) ПО, аудио, видео 44,46% Средства интернет-коммуникации (социальные сети, мессенджеры, чаты и форумы) 31,02% Компьютерные игры 6,45% Новостные ресурсы 4,62% Переадресация HTTP-запросов 4,28% Электронная коммерция 3,97% Для взрослых 2,02% Нецензурная лексика 0,81% Алкоголь, табак, наркотики 0,76% Поиск работы 0,69% Насилие 0,44% Азартные игры, лотереи, тотализаторы 0,29% Оружие, взрывчатые вещества, пиротехника 0,14% Религия, религиозные объединения 0,04%

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