В Азербайджане завершился инновационный фестиваль InnoFest

4 июня 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 50 стартапов представили свои проекты на форум MainTech, который прошел в Баку в рамках инновационного фестиваля InnoFest.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Фонда информационных технологий Азер Байрамов на пресс-конференции по итогам фестиваля, который проходил с 29 мая по 4 июня, по инициативе министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана совместно с другими госорганами, компаниями и международными организациями.

Основной целью форума MainTech была поддержка стартапов, а также развитие инновационных технологий в Азербайджане.

По словам директора парка высоких технологий Турала Керимли, в InnoFest приняло участие свыше 1800 граждан страны и свыше 300 иностранных гостей.

Прошел также конкурс стартапов среди школьников и студентов, двум отличившимся были предоставлены гранты.

Всего в рамках фестиваля прошло 14 различных мероприятий, форумов и саммитов, направленных на обмен опытом в сфере инновационных технологий, банковских новшеств и пр. Среди них форум Lightest, семинар «Экосистема инноваций и стартапов», презентация программы EU4Digital, саммит Monex Caspian и третья олимпиада роботов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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