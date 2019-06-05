Закон "Об аграрном страховании" серьезно повлияет на усиление продбезопасности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Во время заседания Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана были рассмотрены два вопроса, сообщает Trend со ссылкой на парламент.

Председатель комитета Эльдар Ибрагимов вначале представил законопроект "Об аграрном страховании" (второе чтение), стоявшее на повестке дня заседания.

Ибрагимов сказал, что при подготовке документа был изучен передовой опыт ряда стран.

Усовершенствованный вариант законопроекта "Об аграрном страховании" представил на заседании заместитель заведующего отделом экономического законодательства Апарата Милли Меджлиса, заведующий сектором аграрного законодательства Вилаят Ализаде. Ализаде довел до сведения, в прежних обсуждениях депутаты заявляли о необходимости принятия этого закона. Было отмечено, новый законопроект послужит совершенствованию аграрного страхования, придаст импульс снижению зависимости импорта и росту экспортного потенциала в стране, а также окажет серьезное воздействие на усиление продовольственной безопасности, упростит предпринимателям, работающим в аграрной сфере, выход к финансовым ресурсам, создаст условия для повышения бизнес интереса к этой сфере и поощрения инвестиций.

Во время обсуждений зампред комитета Эльдар Гулиев, депутаты Новрузали Асланов, Джаваншир Пашазаде, Айдын Гусейнов высказали свои мнения и предложения. Документ был расценен положительно. Было подчеркнуто, что он отвечает требованиям второго чтения.

Законопроект "Об аграрном страховании" был рекомендован ко второму чтению пленарного заседании парламента.

Затем в комитете были рассмотрены законопроекты "Об утверждении консульского устава Азербайджана", "Об особо охраняемых природных территориях и объектах", "О государственной пошлине", "О ветеринарии", "Об экологически чистом сельском хозяйстве" и "О внесении изменений в законы Азербайджана "Об лицензиях и разрешениях". Все эти законопроекты были рекомендованы пленарному заседанию Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

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