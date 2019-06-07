Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку на 0,25%

БАКУ/Trend/- Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил о снижении учетной ставки на 0,25 процента. Ставка снижена с 8,75 процента до 8,5 процента, сообщает Trend со ссылкой на банк.

В качестве факторов для обоснования своего решения ЦБА указывает на ситуацию с уровнем инфляции в стране, благоприятные внешние условия и обновленные макроэкономические ожидания.

В апреле 2019 года целевой показатель инфляции за 12 месяцев составлял 3,1 процента. Рост цен на продукты питания и услуги (3,5 процента и 3,8 процента соответственно) сложился в пределах целевого диапазона, указывается в сообщении ЦБА.

В мае цены на непродовольственные товары выросли на 1,4 процента, и под влиянием сезонных факторов в потребительской корзине наблюдалось значительное снижение цен на продукты питания.

ЦБА указывает, что за первые четыре месяца экспорт товаров увеличился на 25,4 процента, в том числе ненефтяных - на 19,9 процента, положительное сальдо торгового баланса составило 2,5 миллиарда долларов.

Стратегические валютные резервы страны увеличились на 6,2 процента до 47,5 миллиарда долларов по сравнению с началом года. Цены на нефть с начала года выросли на 24 процента.

Реальные процентные ставки остаются в позитивной зоне, что служит нейтрализации внешних и внутренних инфляционных рисков

Это четвертое снижение учетной ставки со стороны ЦБА в этом году. С начала года она снижалась 1 февраля (с 9,75 процента до 9,25 процента), 15 марта ( с 9,25 процента до 9 процентов) и 26 апреля ( с 9 процентов до 8,75 процента).

В очередной раз банк вернется к этому вопросу 26 июля.

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