«Лаборатория Касперского»: компания сделала ребрендинг и представила новый логотип

БАКУ/Trend/- Более 20 лет «Лаборатория Касперского» предлагает пользователям защитные решения от киберугроз, сообщает Trend. Но глобализация и цифровые технологии изменили мир – и мы уже давно перестали быть антивирусной лабораторией. Мы превратились в глобального технологического лидера с обширным портфелем инновационных продуктов и сервисов, за которыми стоят прорывные разработки, многолетний опыт и высококачественная аналитика киберугроз.

Наш ребрендинг отражает эти изменения. Новый логотип и новая миссия – «строим безопасный мир» – подчёркивают стремление компании сделать будущее более надёжным и прозрачным – таким, где технологии открывают для каждого бесконечные возможности, потому что мы позаботились об их защите.

Ребрендинг – закономерный этап эволюции нашей бизнес-стратегии от узкой области обеспечения кибербезопасности к более широкой концепции выстраивания «кибериммунитета». В современном мире технологии объединяют людей и стирают все границы, без них уже невозможно представить свою жизнь. И поэтому кибербезопасность сегодня предполагает не столько защиту отдельных устройств и платформ, сколько создание такой экосистемы, в которой цифровые девайсы, имеющие выход в сеть, защищены по умолчанию. «Лаборатория Касперского» находится в эпицентре этих изменений и, как один из значимых игроков индустрии, принимает самое активное участие в разработке новых высоких стандартов кибербезопасности, которые будут определять наше общее будущее.

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», так прокомментировал ребрендинг: «Мы создали компанию больше 22 лет назад. С тех пор и ландшафт киберугроз, и сама индустрия изменились до неузнаваемости. Роль технологий в нашей жизни быстро растёт. Сегодня миру нужно что-то большее, чем просто хороший антивирус. Ребрендинг помогает нам рассказать о том, что мы готовы соответствовать этим новым требованиям. Используя наши достижения в защите мира от киберугроз, мы сможем построить мир, который будет устойчив к киберугрозам. Мир, в котором каждый сможет наслаждаться теми возможностями, которые ему способны предложить технологии».

В рамках ребрендинга «Лаборатория Касперского» обновила свой визуальный стиль для лучшего выражения своих главных ценностей и своей миссии. Надпись в логотипе сделана из геометрических, математически точных форм букв – это отражает инженерный дух и высококлассный уровень разработки ПО, с которого «Лаборатория Касперского» начала свою историю и которого придерживается до сих пор. Также из логотипа исчезло слово lab.

Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России, рассказал, как меняется бренд компании: «Основа нашего предыдущего логотипа была разработана в 1997-м году, мы тогда использовали образы греческого алфавита и мелкие детали. У многих тогда возникали сложности с его прочтением, он выглядел излишне громоздко. С тех пор он менялся, но основа оставалась прежней. Наш новый логотип построен из геометрических, математически точных форм букв, а в его основу легли важные для нас ценности, например, высочайший класс инженерной школы. Ещё одно заметное нововведение – мы убрали слово lab. И так действительно стало проще, короче и понятнее.

Если копнуть чуть глубже, то наша цель – сделать технологии безопасности доступными и простыми для всех, вне зависимости от возраста, знаний и стиля жизни. Так что мы не просто меняем визуальный стиль. Меняется вся компания, меняются наши продукты и сервисы, меняется мировоззрение».

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