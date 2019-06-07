В Азербайджане наращивают объемы заготовки местного зерна

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивают заготовку местного зерна. Об этом Trend сообщил председатель созданной недавно Ассоциации производителей и переработчиков зерна, руководитель ООО "Karat Holding" Талех Гасымов.

По словам председателя Ассоциации, привезенное из Бейлагана и Самуха зерно отличается более высоким качеством: "Местная пшеница в основном четвертого класса, но новые сорта семян более качественные. Из Бейлагана и Самуха привозят качественную пшеницу, поэтому мы наращиваем заготовку местного зерна".

В то же время ведутся переговоры на предмет экспорта произведенной в Азербайджане муки и мучных изделий на ряд новых рынков.

"Местный рынок зерна и муки растет умеренными темпами, известны также прогнозы по внутреннему потреблению. Поэтому мы работаем над освоением новых рынков. Ведутся переговоры с партнерами в Ираке, Турции и Грузии. В прошлом году мы экспортировали в Грузию три тысячи тонн макарон. Наш потенциал позволяет экспортировать шесть тысяч тонн муки", - добавил Гасымов.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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