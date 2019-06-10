Посол России : Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил полмиллиарда долларов

БАКУ /Trend/ - Двусторонняя торговля между Россией и Азербайджаном является одним из основных направлений сотрудничества двух стран. Об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в понедельник на пресс-конференции, которая прошла в АМИ Trend.

Он отметил, что за первый квартал 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил 500 миллионов долларов и показал прирост в 13,08 процента.

"Согласно российской статистике за январь-март товарооборот между нашими странами превысил полмиллиарда долларов. В минувшем году товарооборот между нашими странами достиг 2 млрд 400 млн долларов. Есть также статистика азербайджанская, согласно которой за четыре месяца с начала года товарооборот превысил 800 млн долларов, рост на 20 с лишним процента. Это весьма положительный фактор», - сказал посол.

Бочарников отметил, что двусторонняя торговля строится не в сырьевом секторе, а по таким приоритетным направлениям сотрудничества как сельское хозяйство, машиностроение, промышленное производство.

По данным Госкомстата Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил 2 млрд 550 млн 906,07 тыс. долларов, что на 19,1 процента больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25 процента всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

( Автор: Матанат Насибова)

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