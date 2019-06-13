Стартовал бизнес-форум ЕС-Азербайджан

13 июня 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартовал бизнес-форум ЕС-Азербайджан, сообщает в четверг Trend с мероприятия.

Новое соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном расширит возможности экономического сотрудничества, отметил Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства.

«Форум является полезной платформой для создания благоприятной бизнес-среды для сотрудничества между компаниями ЕС и Азербайджана, важно выслушать мнения представителей бизнеса всех сторон, увидеть их проблемы", - отметил он

Германо-азербайджанская торговая палата (AHK) представит на бизнес-форуме "Отчет о деловой среде ЕС - Азербайджан 2019», что будет способствовать дисскусиям по созданию благоприятных условий для бизнеса и по конкретным отраслевым стратегиям.

Деловой форум фокусируется на наиболее актуальных вопросах, которые способствуют развитию деловых отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

Бизнес-форум будет обсуждать вопросы деловой и инвестиционной среды в Азербайджане и дальнейшем развитии таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В рамках форума также будут проведены двусторонние деловые встречи.

В мероприятии принимают участие представители правительства, министерств и компании Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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