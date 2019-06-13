Йоханнес Хан: Ожидаем подписание авиационного соглашения в этом году (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:25)

БАКУ /Trend/ - Авиационное соглашение между Азербайджаном и Евросоюзом может быть подписано в этом году.

Об этом, как сообщает Trend, сказал Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

Как отметил еврокомиссар, переговоры по "открытому небу" продолжаются. Оно приведет к упрощению авиасообщения между Азербайджаном и странами ЕС в пассажиро и грузоперевозках.

В целом, сотрудничество между ЕС и Азербайджаном активизировалось. Приоритеты партнерства, утвержденны в сентябре 2018 года на период до 2020 года. Помощь ЕС Азербайджану оценивается в 106 млн. евро на период 2014-2020 гг. с основным упором на поддержку усилий Азербайджана по диверсификации экономики, особенно в ключевых областях сельского хозяйства и развития сельских районов, а также образования.

ЕС также оказывает поддержку малому и среднему бизнесу в стране, это продолжится и в будущем.

Хан добавил, что еще одной приоритетной сферой определен транспорт. «2,6 миллиардов евро будут направлены на 6 проектов в сфере транспорта, что позволит расширить транспортные возможности Азербайджана», - отметил он.

Отметим, что в Баку проходит бизнес-форум ЕС-Азербайджан.

На нем обсуждаются вопросы бизнес-среды в Азербайджане и дальнейшее развитие таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.