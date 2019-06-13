Возобновится рейс Ростов-Баку

13 июня 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Авиакомпания «ИрАэро» объявила об открытии с 6 июля прямых рейсов из Ростова в столицу Азербайджана — Баку. Рейсы будут выполняться на самолетах "Сухой Суперджет 100" еженедельно по субботам. Стоимость билетов в одну сторону составит от 12 тысяч рублей ( 315 манатов по текущему курсу), сообщает Trend cо ссылкой на российские СМИ.

Время в пути составит два часа. Из Баку самолет вылетает в 12:50 с прилетом в Ростов-на-Дону в 13:50. Обратный рейс из Ростова-на-Дону вылетает в 15:00 с прибытием в Баку в 18:20.

«Бакинское направление для нас является уже традиционным. Мы видим, что оно очень востребовано, и не только у россиян», — отметил генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин.

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