На саммите Баку-Москва-Тегеран обсудят реализацию МТК «Север-Юг» - эксперт

БАКУ/Тренд/ - Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» находится на начальной стадии реализации, но сохраняет свою актуальность в нынешних реалиях с точки зрения управления железнодорожными грузопотоками. Об этом на площадке АМИ Тренд в рамках видео моста Москва-Баку на тему «Транспортный коридор «Север-Юг» перспективы региональной интеграции» заявил российский экономист Александр Караваев.

Как сообщает в четверг Trend, эксперт отметил, что идея подключения стран партнеров к транспортному коридору крайне актуализировалась с точки зрения трансрегионального сотрудничества.

"Между тем, первым и главным элементом в реализации данного проекта является развитие отношений в треугольнике Баку-Москва-Тегеран. Полагаю, что в ходе предстоящего саммита в трехстороннем формате, который состоится в августе в Москве, будут рассмотрены главные тренды сотрудничества трех стран в сфере транспорта, а вопрос о необходимости реализации масштабного проекта, определяющий перспективу регионального и международного сотрудничества между ее участниками. Очевидно, что имеется интерес сторон в реализации проекта, и выходе стран региона на внешние рынки", - сказал Караваев.

МТК «Север-Юг» завязан на территории стран ЕАЭС, однако Азербайджан, в рамках возможностей зон свободной торговли СНГ может придать этому проекту возможности выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа.

Иранское направление проекта также будет реализовано через возможности Азербайджана по линии железной дороги Решт-Астара-Казвин. Таким образом, Азербайджан становится ключевым узлом МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны.

Отметим, что МТК «Север-Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору «Север-Юг» время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

Организаторы видеомоста: представительство политологического центра «Север-Юг» в городе Баку; информационное агентство Trend, «Каспийский экспертный клуб».

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.