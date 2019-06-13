Министр: Сельхозпроизводство в Азербайджане и экспорт его продукции растет (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в прошлом году вырос на 11 процентов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

Производство сельскохозяйственной продукции в прошлом году выросло на 4,6 процента, а за последнее десятилетие - 2,4 раза.

Министр также отметил, что в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Евросоюзом по сельскохозяйственной продукции был осуществлен на сумму 237 миллионов долларов.

"На импорт сельскохозяйственной продукции в Азербайджан пришлось 189 миллионов долларов, и около 48 миллионов долларов - на экспорт из страны", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит бизнес-форум ЕС-Азербайджан.

На нем обсуждаются вопросы бизнес-среды в Азербайджане и дальнейшее развитие таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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