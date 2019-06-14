Открылся новый авиарейс лоукостера Buta Airways Баку-Батуми (ФОТО)

14 июня 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялся первый авиарейс по маршруту Баку-Батуми азербайджанской авиакомпании-лоукостера Buta Airways, сообщает Trend.

Прямой рейс на популярный курорт Грузии – Батуми, стал вторым направлением лоукостера в Грузии, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси.

Перед первым вылетом из Баку посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что между двумя странами налажено масштабное туристическое сотрудничество.

«Открытие нового рейса Баку-Батуми будет способствовать налаживанию более тесных отношений, не только в туристической отрасли, но и в деловой сфере, так как Грузия очень интересна и для инвесторов. Отношения между Грузией и Азербайджаном динамично развиваются, у нас очень хорошие показатели в торгово-экономических отношениях, и конечно туризм – это одно из главных направление, которое способствует узнаваемости наших стран и их популярности. Батуми - город, где встречаются близкие люди, и думаю, что всем азербайджанцам и всем гостям нашего города будет приятно в нем находиться. Батуми пользуется всесезонной популярностью. Думаю, что данный рейс будет востребован не только в летний период, но и в другие сезоны», - отметил дипломат.

Вице-президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Эльдар Гаджиев подчеркнул, что открытие нового рейса - значимое событие.

«Сегодня мы открыли новое направление – рейс Баку-Батуми. И по заполняемости первого рейса мы можем судить, что данный рейс будет популярен среди пассажиров, и внесет свой вклад в развитие туристической сферы, как в Азербайджане, так и в Грузии», - сказал Гаджиев.

По прилету в город Батуми состоялась торжественная встреча рейса. Была организована художественная программа, представлены танцевальные номера.

В беседе с журналистами мэр города Батуми Лаша Комахидзе отметил, что открытие рейса – большой шаг в укреплении туристических связей между Грузией и Азербайджаном.

«Поздравляю всех с сегодняшним первым рейсом Баку-Батуми. Думаю, что открытие рейса – большой шаг в развитии и укреплении отношений в сфере туризма между нашими странами. Теперь, вместо многочасовых переездов у граждан появилась возможность совершить перелет максимум за полтора часа», - сказал Лаша Комахидзе.

Отметим, что на мероприятии также присутствовали директор низкобюджетной авиакомпании Buta Airways (структурное подразделение ЗАО AZAL) Назим Самедов и посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Минимальный тариф по направлению Баку-Батуми (BUS), как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте (по тарифам «Бюджет» и «Стандарт»), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу «Супер»).

Будучи лоукостером в минимальном тарифе «Бюджет» такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций. Тариф «Супер», доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Батуми - второй по популярности туристический город Грузии после Тбилиси. Он находится на восточном побережье Черного моря, неподалеку границы с Турцией. Батуми знаменит бульваром вдоль набережной, прогуливаясь по которому, можно увидеть множество удивительных городских достопримечательностей, насладиться захватывающими красотой видами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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