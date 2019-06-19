Торговый дом Азербайджана откроется в Нур-Султане

19 июня 2019 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года экспортеры азербайджанской ненефтяной продукции получили в рамках программы поощрения экспорта сумму в размере 5,042 миллиона манатов.
Как сообщает Trend, об этом сказал исполняющий обязанности главы Azpromo Юсиф Абдуллаев.
Абдуллаев отметил, что в июле этого года в Екатеринбурге будет открыт азербайджанский винный дом. В свою очередь, винный дом планируется открыть в Санкт-Петербурге. Ведутся также переговоры об открытии винных домов в различных регионах Китая.
Вместе с тем, в июле состоится экспортная миссия в Швейцарию, где запланировано проведение бизнес-форума.
Абдуллаев добавил, что до конца года в столице Казахстана Нур-Султане состоится открытие азербайджанского торгового дома.
(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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