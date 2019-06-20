Азербайджанским предпринимателям упрощен доступ к кредитам

БАКУ /Trend/ - До 350 тысяч манатов увеличен верхний предел для получения кредитов от банков-агентов Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по стандартному пакету документов, об этом Trend сообщает со ссылкой на фонд.

Теперь для получения таких кредитов необходим только стандартный пакет документов, тогда как раньше АИКГФ требовал дополнительный пакет документов для выдачи гарантий по кредиту на сумму свыше 200 тысяч манатов.

Как говорится в сообщении, ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, в рамках мероприятий по развитию ненефтяного сектора, и с целью увеличения возможностей для выхода предпринимателей занятых в малом и среднем бизнесе на рынки сбыта, внес изменения в распоряжение о "Правилах выдачи гарантийных и процентных субсидий на основе предпринимательских кредитов".

Эти изменения позволят устранить ограничения для доступа предпринимателей к банковским кредитам, повысят интерес банков к финансированию кредитных проектов.

Согласно изменениям, будет учитываться и кредитный рейтинг заемщика. Предприниматели с высоким кредитным рейтингом будут освобождены от предоставления гарантий, а для тех, у кого средний кредитный рейтинг, условия будут смягчены.

С точки зрения числового или географического фактора это позволит воспользоваться финансовыми ресурсами более обширному числу предпринимателей. Наряду с этим, намечено стимулирование финансирования кредитных проектов наравне со страхованием кредитных рисков. Уполномоченные банки уже проинформированы о новых правилах.

Напомним, что в связи распоряжением Президента Азербайджана от 29 ноября 2017 года о "Порядке применения в ОАО "Кредитно-гарантийный фонд" системы кредитного рейтинга и других инструментов риск-менеджмента", соотношение обеспечения к кредиту (низкий, средний, высокий) будет определяться правлением фонда и рассматриваться заново как минимум один раз в год.

(Автор: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

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