В Азербайджане предлагается создать сельхозартели

21 июня 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается создать сельскохозяйственные артели путем объединения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности.

Как сказал Trend заместитель заведующего отделом Института географии Национальной академии наук Азербайджана, кандидат сельскохозяйственных наук Анвар Алиев, большинство людей, имеющих земли в долевой собственности, либо не пользуются ими, либо же сдают в аренду по невысокой цене. Но если они совместно создадут за счет этих земель хозяйственное объединение, то смогут более эффективно использовать их. Это не только обеспечит занятость жителей сельской местности, но и предотвратит демографический поток в города.

Алиев добавил, что в селе Ивановка Исмаиллинского района имеются аналогичные хозяйства. "В селе Ивановка благодаря такого рода хозяйственной системе достигаются прекрасные результаты. С учетом географических особенностей Азербайджана, такие артели можно создать в любом районе", - сказал он.

Он отметил, что при создании артелей подготавливается бизнес-план для представления в минюстиции на утверждение. Затем государство может предоставить кредиты этим хозобъединениям.

Завотделом института сказал, что данные предложения будут представлены в Кабинет министров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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