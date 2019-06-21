В Азербайджане увеличилось число образовательных учреждений

21 июня 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нужно использовать современные инновационные технологии для улучшения системы образования, чему будет способствовать, в том числе и расширение количества технопарков.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов на форуме "Образовательный бизнес форум - нынешняя ситуация и перспективы".

Форум, где обсуждаются проблемы в сфере частных образовательных заведений, проводит Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA). По словам замминистра, за последние годы в Азербайджане увеличилось число образовательных учреждений, в частности, дошкольных. Если пять лет назад число частных дошкольных учреждений было около 40, то сейчас их число составляет 144.

Также Гурбанов отметил, что в 11 коммерческих высших учебных заведениях учатся около 18 тысяч студентов, в четырех средних образовательных учреждениях (техникумы) учатся около четырех тысяч студентов. Меньше всего обучающихся зарегистрировано в сфере профессионального образования - всего одно образовательное частное учреждение. По словам Гурбанова, нужно больше создавать технопарков при образовательных учреждениях для развития стартапов. Замминистра отметил про недавно открывшийся технопарк при Бакинском инженерном университете, где открылся центр развития стартапов. Также Гурбанов отметил, что нужно использовать опыт зарубежных стран в сфере образования для достижения развития научных исследований, а также бизнеса.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку впервые проходит фестиваль Organic Food
Экономика 11:49
Результаты олимпиады будут учтены при подсчете рейтингов школ
Общество 19 июня 17:37
В школах Азербайджана появятся новые профильные классы
Общество 17 июня 09:01
ОАЭ вложит $10 млн в развитие сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 13 июня 17:26
Разрабатывается законопроект «О малом и среднем бизнесе»
Экономика 13 июня 15:19
В Азербайджане продолжается кампания по поощрению МСБ (ФОТО)
Экономика 11 июня 19:55
Лента новостей
В январе-мае в Турции было зарегистрировано почти 100 азербайджанских компаний
Бизнес 12:03
В парламенте Азербайджана обсудили проект закона «Об аграрном страховании»
Экономика 12:02
Зурабишвили объяснила Лукашенко, почему прерывает визит в Беларусь
Грузия 12:02
Узбекские Авиалинии ожидают решения президента Украины относительно возобновления полетов в Симферополь
Бизнес 11:56
Лидеры G20 планируют обсудить на саммите в Осаке вопросы торговли и экологии
Другие страны 11:49
В Баку впервые проходит фестиваль Organic Food
Экономика 11:49
В Азербайджане с начала года предпринимателям выделены 46 млн манатов льготных кредитов
Экономика 11:40
Израильское издание написало о преступлениях армянского нациста Нжде
Политика 11:35
В Ашхабаде обсудили вопросы кибербезопасности
ИКТ 11:34