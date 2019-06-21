На что следует обращать внимание при выборе квартиры? (ФОТО/ВИДЕО)

Что нужно современному покупателю? Какие факторы влияют на выбор квартиры?

Мы провели небольшое исследование рынка недвижимости в Баку и выявили основные факторы выбора.

При покупке жилья многие покупатели, в основном, обращают внимание на внешние ее качества – планировка, ремонт и т.д. Однако, приобретая жилье, необходимо тщательно взвесить все моменты таким образом, чтобы уют и комфорт сопровождали вас не только внутри вашей квартиры, но и снаружи.

Район, где будет располагаться ваша квартира должен быть принят во внимание в первую очередь. Близость местоположения вашей квартиры к центральным дорогам, к местам отдыха, работы, торговых центров, крупных магазинов, образовательных учреждений будет играть большую роль для вашего комфорта.

Кроме того, для покупателей, ведущих здоровый образ жизни, будет идеальным наличие бассейна, фитнесс-клуба и других опций. При покупке квартиры, надо принять во внимание потребности всех членов семьи, начиная со старших до самых маленьких. Родителям маленьких детей будет удобно наличие детской площадки, расположение детского сада поблизости их местожительства. Владельцам автомобилей особо следует оценить наличие парковочных мест вблизи их дома и внутри жилого комплекса.

В бонус ко всему вышеуказанному может быть красивый вид из окон квартир. Панорама на весь город, а также морской вид сделают каждое ваше утро приятней.

Одним из ярких примеров, объединяющих в себе все вышеуказанное является современный жилой комплекс премиум-класса Sabah Residence.

Внутри комплекса для будущих жителей будут предоставлены все условия: фитнес-клуб, рестораны, магазины, кафе, детский сад, спа, крупный супермаркет, бассейн, цветочный магазин. С окон квартир в комплексе Sabah Residence открывается панорама на весь город и на бакинскую бухту. Предоставляются также все условия для комфорта обладателей автомобилей: имеются как подземные, так и надземные парковочные места (350 парковочных мест).

Расположенность комплекса в одном из центральных районов столицы, в поселке Баилово, способствует тому, что вы с легкостью сможете добраться до самых нужных вам мест в городе за короткое время. Выйдя из дома, в считанные минуты вы можете дойти до Бульвара и до Старого Города. Также вблизи комплекса находится школа. Также, комплекс оборудован современными системами безопасности и системой «Smart House», которые соответствуют всемирным стандартам строительства. Еще одним преимуществом Sabah Residence является использование альтернативных источников энергии, что позволит экономить на коммунальных услугах.

Будущее, которое вы заслуживаете ждет вас в Sabah Residence!

Ждем вас по адресу: Баку, ул. Гурбан Аббасова 29., Байыл плаза, 2-ой этаж.

Выберите свою будущую квартиру, перейдя по ссылке www.sabahresidence.az.

Делая выбор в пользу квартиры в жилом комплексе Sabah Residence, вы обеспечите все условия комфорта и престижа для вашего будущего!

Более подробную информацию о жилом комплексе Sabah Residence можно получить на официальном сайте, в социальных сетях Facebook по ссылке и Instagram по следующей ссылке , а также по контактным номерам +994 12 310 05 11; +994 50 295 81 81.

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