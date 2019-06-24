В Азербайджане создана Международная ассоциация ASAN

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане была создана Международная ассоциация ASAN, которая будет сотрудничать с международными организациями в области оказания государственных услуг, сообщает в понедельник Trend с мероприятия.

Меморандум о сотрудничестве подписали восемь стран, среди которых Турция, Индонезия, Черногория, ОАЭ, Уганда, Афганистан, Марокко и Азербайджан.

По словам председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиева, подписание соглашения под патронажем ООН послужит началом для новых отношений, которые в дальнейшем будут развиваться, и расширят географию деятельности.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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