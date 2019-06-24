Азербайджанский проект DOST был встречен с большим интересом на форуме ООН (ФОТО)

24 июня 2019 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр Сахиль Бабаев, на Форуме государственных услуг ООН, проинформировал о социальных реформах, проводимых в стране на инновационной основе.

Как сообщает в понедельник Тренд, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул важность сотрудничества с организациями ООН в деле осуществления реформ в сфере развития системы труда, занятости и социальной защиты Азербайджана.

Министр подчеркнул важность обсуждений о том, как инновации могут способствовать формированию будущей системы социального обеспечения. Он отметил, что эта платформа поддерживается идеями и полезными дискуссиями, о том, как можно служить для достижения лучшего будущего народа.

Министр отметил, что обеспечение социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев, которые составляют большую часть населения Азербайджана, а также других уязвимых групп является приоритетным направлением их работы. Он подробно рассказал участникам форума о социальных реформах в стране. Кроме того был представлен проект DOST, который был встречен с большим интересом со стороны участников форума.

Конференция ООН по государственным услугам в Баку нацелена на обсуждение актуальных вопросов в области государственного управления, современных моделей предоставления государственных услуг, инноваций, а также обмен опытом между государствами в этой области. В работе форума принимают участие более 500 представителей из 190 стран мира: представители правительств и госструктур органов местной власти, научных кругов и частного сектора.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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