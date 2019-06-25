8 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) пройдут практику в компании “Baker Hughes”

25 июня 2019 11:25 (UTC+04:00)

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча с представителями международной нефтегазовой компанией “Baker Hughes, a GE company”.

На встрече помимо профессорско-преподавательского состава БВШН, участвовали вице-президент “Baker Hughes, a GE company” по Каспийскому региону России Махмуд Кассем и помощник вице-президента Хадиджа Мамедова.

Во время встречи стороны обсудили уровень прохождения практики студентами БВШН и возможности расширения сотрудничества.

Поприветствовав гостей ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил свою благодарность сотрудникам компании за созданные на высоком уровне возможности для студентов БВШН и за пристальное внимание, уделяемое компанией студентам и выпускникам высшей школы.

Махмуд Кассен, вице-президент “Baker Hughes” по Каспийскому региону России, отметил, что он доволен уровнем выпускников БВШН, проявляемом в процессе работы и что они являются достаточно профессиональными кадрами.

Махмуд Кассен довел до сведения ректора БВШН, что 8 студентам высшей школы выделены места для прохождения практики в компании. Представитель компании поблагодарил руководство и профессорско-преподавательский состав БВШН за подготовку высококвалифицированных кадров. Ректор Эльмар Гасымов выразил удовлетворенность услышанным о студентах и выпускниках БВШН, сказав, что это сотрудничество в будущем будет продолжено. Затем с гостями была сделана памятная фотография.

Компания “Baker Hughes, a GE company” является респектабельной нефтегазовой компанией. Компания занимается производством различных нефтяных и рудниковых продуктов, предоставлением услуг и цифровых программ. С 2015 года, в результате сложившегося успешного сотрудничества между “Baker Hughes, a GE company” и БВШН, студенты высшей школы проходят производственную практику в компании, а выпускники обеспечиваются работой.

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