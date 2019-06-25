Азиатский банк развития утвердил пятилетнюю стратегию по Азербайджану

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) утвердил пятилетнюю стратегию по развитию Азербайджана, передает Trend со ссылкой на АБР. Основными направлениями стратегии, которая будет охватывать 2019-2023 годы, обозначено развитие частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, усовершенствование инфраструктуры и усиление человеческого капитала.

«Новая стратегия усилит поддержку частному сектору, расширит масштабы обмена навыками и создаст новые инновационные финансовые решения», - сказал директор АБР по Азербайджану Нариман Маннапбеков. По его словам АБР также осуществит поддержку в области высоких технологий и проведет финансирование инновативных проектов.

Данная стратегия полностью соответствует, принятому в декабре 2016 года азербайджанским правительством, стратегическому плану по перспективам национальной экономики.

После обретения в 1999 году полноправного членства в АБР, Азербайджан получил в рамках транспортных, энергетических, финансовых, аграрных, здравоохранительных и других проектов около 4,2 миллиарда долларов кредитов, гарантий и техпомощи.

Членами, созданного в 1966 году АБР, являются 68 стран, в том числе 49 региональных.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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