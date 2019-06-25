Черногория приглашает азербайджанский бизнес инвестировать в приоритетные сферы - премьер-министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является основным прямым иностранным инвестором в Черногорию. Как передает Trend, об этом заявил на бизнес форуме Азербайджан-Черногория премьер-министр Черногории Душко Маркович.

По словам премьер-министра, банк созданный в Черногории с азербайджанским капиталом на сегодняшний день демонстрирует успешные показатели.

"В настоящее время Азербайджан вложил 260 миллионов евро в проект Портонови в Черногории. Помимо этого наши страны сотрудничают в сфере энергетики, в реализации масштабных газопроводных проектов ТАР и IAP», - сказал Маркович. Премьер-министр отметил, что Черногория приглашает азербайджанский бизнес инвестировать в сферы АПК, транспорта, в этих сферах просматривается серьёзный интерес со стороны наших европейских партнеров. В свою очередь, Черногория готова предоставлять широкий диапазон преференций стимулирующих инвестиции.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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