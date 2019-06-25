В Грузии предложили организовать автобусные перевозки из Баку для российских туристов

БАКУ/Trend/ - Ассоциация отелей Грузии предлагают организовать бесплатную перевозку российских туристов, направляющихся на курорты этой страны, через Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

После ограничения воздушного сообщения между Россией и Грузией после политической нестабильности в этой стране, российским туристам предлагают добираться к месту отдыха через Азербайджан.

В частности, «Уральские авиалинии» организовали альтернативные направления без доплат для пассажиров, которые приобрели билеты в города Грузии на вылеты после восьмого июля, сообщает пресс-службу перевозчика.

В свою очередь, глава Ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить бесплатное автобусное сообщение из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона, посредством которого российские туристы смогут добраться до грузинских курортов и городов.

По словам Алавердашвили, представители Ассоциации звонят в тбилисские гостиницы и представителям курортных городов с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.

Кроме того, обсуждается возможность организации чартерных рейсов, о готовности к которым высказались в Украине и Казахстане.

Ранее Алавердашвили сообщал, что убытки Грузии могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов).

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, согласно которому с восьмого июля введен временный запрет для российских авиакомпаний выполнять рейсы в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж турпакетов в этом направлении. Минтранс России в свою очередь запретил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с восьмого июля.

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