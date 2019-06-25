Азербайджан значительно увеличит инвестиции в курортный бизнес Черногории - премьер-министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан значительно увеличит объем инвестиций в реализацию курортного проекта в Черногории - Portonovi Resort Montenegro. Как передает Trend, об этом заявил журналистам премьер-министр Черногории Душко Маркович, в кулуарах бизнес форума Азербайджан-Монтенегро проходящего в Баку.

По словам премьер-министра, азербайджанская Azmont Investments, вложит более 900 миллионов евро в крупный проект в Черногории. «В настоящее время это самый масштабный проект, реализуемый в Черногории, и ожидается, что первый этап будет завершен до конца 2019 года со сдачей в пользование апартаментов Partonovi Vilage Marina Residance», - сказал Маркович. Премьер-министр напомнил, что ранее стоимость проекта оценивалась на уровне 650 миллионов евро. Премьер-министр отметил, что на курорте имеется широкий выбор объектов недвижимости, при этом минимальная стоимость квадратного метра жилья составляет порядка шести тысяч евро.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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