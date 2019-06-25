Азербайджан приглашает Черногорию инвестировать в приоритетные отрасли экономики

БАКУ/Trend/ - Диверсификация национальной экономики, предполагающая снижение энергетической зависимости и развитие ненефтяного сектора является приоритетом государственной политики Азербайджана, и в этом направлении делаются серьёзные шаги, в том числе, в сфере поощрения инвестиций и расширения экспорта. Как передает Trend, об этом заявил руководитель Фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме Азербайджан-Черногория, состоявшемся во вторник в Баку.

По словам главы Azpromo, принимаются реальные шаги, для того чтобы увеличить удельный вес ненефтяного сектора в ВВП страны. "В настоящее время Azpromo проводит большую работу по привлечению иностранных инвестиций в Азербайджан из стран Европы, в том числе, из Черногории, и в свою очередь в Азербайджане создаются необходимые условия для инвестирования в различные сферы Черногории. Львиная доля внешнеторгового оборота Азербайджана составляет нефть и газ, тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы увеличить объемы экспорта ненефтяного сегмента», - отметил Абдуллаев.

По словам главы Azpromo, Азербайджан обладает внушительным транзитным потенциалом, страна является участником и инициатором реализации транспортных маршрутов, Восток - Запад, и Север - Юг. Создание Бакинского международного морского торгового порта в Аляте, в 70 километрах от Баку, играет значимую роль с точки зрения транзита товаров, операций по экспорту и импорту, что является свидетельством инфраструктурного развития в стране. Согласно данным Doing Business 2019, Азербайджан занимает 25 место среди 190 стран мира. По сравнению с 2018 годом мы улучшили свои показатели на более чем 30 пунктов.

Азербайджан попал в рейтинг топовых стран в области проведенных реформ в различных сегментах экономики. Как следствие этих реформ устранен целый ряд бюрократических проволочек, выдача лицензий для предпринимателей проводится в стране по принципу Единого окна, упразднено ряд лицензий, чтобы облегчить ведение бизнеса в стране. Во время экспорта не требуется пошлин, он полностью освобожден от всех видов налогов", - сказал Абдуллаев.

Глава Azpromo отметил важность проведения экспортных миссий, с тем чтобы наши потенциальные партнеры за рубежом инвестировали в страну не только товары, но и услуги.

«В этих целях создан институт торговых представительств, которые функционируют в четырех направлениях, в Китае, России, Объединенных Арабских Эмиратах и в Восточной Европе. Созданы промышленные парки с тем, чтобы инвестировать в Азербайджан, и находить локальных партнеров. При этом отношение к локальному и иностранному инвестору абсолютно одинаковое. Наши партнеры могут спокойно репатриировать свою прибыль. Одним словом в Азербайджане созданы оптимальные условия для развития бизнес климата и поощрения экспорта иностранных инвестиций в страну. Соответственно этой возможностью могут воспользоваться и наши партнеры в Черногории, которые могут инвестировать в Азербайджан и совместно участвовать в разработке новых механизмов продвижения бизнеса в двух странах, с последующим выходом на новые рынки", - отметил Абдуллаев.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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