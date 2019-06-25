Черногория намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма

25 июня 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Черногория рассматривает Азербайджан в качестве важного партнера в сфере туризма. Как передает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент торгово-экономической палаты Черногории Иван Савелич на бизнес форуме Азербайджан-Монтенегро в Баку. Он отметил, что у стран имеется большой потенциал сотрудничества, а такого рода форумы дают импульс развитию партнерских отношений и выдвижению на первый план сегментов, наиболее привлекательных с точки зрения экономической целесообразности. "Черногория активно наращивает потенциал в сфере туристической индустрии, и имеет высокие показатели в этой области среди стран европейского континента. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере туризма и в увеличении турпотока из Черногории в Азербайджан, и обратно. В то же время мы планируем воспользоваться теми механизмами, за счет которых Азербайджан серьезно продвинулся в международном рейтинге Doing business. Мы намерены перенять опыт Азербайджана развитию приоритетных направлений экономики", сказал Савелич.

Вице-президент Торгово-экономической палаты отметил важную значимость сотрудничества в сфере политики, добавив, что Черногория, будучи членом НАТО, поддерживает политику нашей страны, нацеленную на обеспечение стабильности и сохранения мира в регионе.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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