Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Черногорией

25 июня 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным и надежным партнером Европы в сфере энергетики, сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, на состоявшемся сегодня втором заседании совместной азербайджано-черногорской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По словам министра, Азербайджан совершил диверсификацию своего энергетического экспорта. Об этом сообщает Trend с заседания межправкомиссии.

Установленные 11 лет назад отношения выросли до уровня стратегического партнерства. А открытие в апреле этого года посольства Черногории в Баку способствовало их его дальнейшему углублению и расширению.

В рамках сотрудничества между двумя странами было подписано 17 документов, готовятся к подписанию еще пять соглашений о сотрудничестве.

Торговый оборот между двумя странами за четыре месяца текущего года значительно увеличился, Азербайджан является третьим крупным инвестором в Черногорию. Министр отметил, что двусторонние отношения будут дальше развиваться, особенно в сферах торговли, туризма, культуры, промышленности, государственного регулирования, ИКТ, транспорта, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Министр экономики Черногории Драгица Секулич, в свою очередь, положительно отозвавшись о встрече, отметила, что отношения между странами значительно развились, выразив уверенность в наращивании совместного потенциала. Секулич сказала, что работы над совместными проектами в различных секторах экономики расширят сферу деятельности совместного комитета. Также на заседании были обсуждены вопросы по вложениям инвестиций в дальнейшие совместные проекты.

По итогам заседания Сахиль Бабаев и Драгица Секулич подписали межправительственный протокол.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Черногория приглашает Азербайджан участвовать в тендере по управлению двумя аэропортами
Экономика 16:40
Черногория намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма
Экономика 16:02
Азербайджан значительно увеличит инвестиции в курортный бизнес Черногории - премьер-министр
Экономика 14:52
Азербайджан планирует расширить сеть торговых домов в Европе - министр
Экономика 13:34
Черногория приглашает азербайджанский бизнес инвестировать в приоритетные сферы - премьер-министр
Экономика 13:00
Премьер-министр Черногории прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Политика 23 июня 20:33
Лента новостей
Шафига Мамедова возглавила конкурсную комиссию Музыкального театра
Культура 17:18
В Азербайджане применяется упрощенная схема выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий
Общество 17:17
С завтрашнего дня в Баку понизится температура
Общество 17:13
Археологи обнаружили в Китае астрономические артефакты возрастом 5 тыс. лет
Китай 17:11
КТК-Казахстан продлевает тендер на закупку запчастей и контрольно-измерительных приборов
Тендеры 17:08
Министерство экономики Грузии снизило прогнозный показатель импорта электроэнергии
Энергетика 17:06
Али Ахмедов о силе и мощи Азербайджанской армии
Политика 16:56
Абэ и Путин по итогам встречи в Осаке откажутся от совместного заявления
Другие страны 16:46
В Казахстане построят стекольный завод
Бизнес 16:42