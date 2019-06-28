На страховом форуме в Баку подписан меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Министерство образования, Палата по надзору над финансовыми рынками, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Бюро обязательного страхования и Ассоциация страховщиков Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает в пятницу Trend.

Документ подписан в рамках девятого форума "Страховой рынок Азербайджана: тренды и возможности", организованном Палатой по надзору, Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования.

Согласно меморандуму, стороны будут совместно проводить мероприятия образовательного и иного характера, способствовать интеграции электронных систем госорганов с электронной информационной системой Бюро обязательного страхования.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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