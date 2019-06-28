В Азербайджане будут созданы новые механизмы страхования рисков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на рынке страхования наблюдается достаточно низкий уровень оценки рисков, что связано с отсутствием единого реестра застрахованных лиц.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов на девятом страховом форуме "Страховой рынок Азербайджана: тренды и возможности", организованном Палатой надзора, Ассоциацией страховщиков Азербайджана совместно с Бюро обязательного страхования.

По его словам, тарифы по основным видам страхования нуждаются в пересмотре, так как не отвечают требованиям сегодняшнего дня.

Было отмечено, что идёт процесс подготовки предложений, а также ведется работа в этом направлении совместно с Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

Алышов добавил, что также проводится работа по созданию реестра, что обеспечит прозрачность рынка и улучшит управление рисками страховых компаний.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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