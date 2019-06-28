Бюро обязательного страхования внедрит онлайн систему по страховым случаям

БАКУ /Trend/ - На рынке страхования в Азербайджане будет внедрена онлайн-система регулирования страховых случаев.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов на девятом форуме "Страховой рынок Азербайджана: тренды и возможности", который проходит в Баку сегодня.

По словам исполнительного директора, онлайн-система существенно упростит процесс работы для застрахованных лиц при страховых случаях, что также сократит время работы с официальными лицами при получении необходимых документов. Касательно последних, благодаря интеграции онлайн-системы с базой данных министерства внутренних дел Азербайджана появится возможность автоматизировать процесс выдачи формы №4, сократив этот процесс до 10 рабочих дней.

Ахмедов сказал, что онлайн-система способствует росту эффективности системы Bonus-Malus. Исполнительный директор отметил, что внедрение системы ожидается в ближайшие 10-15 дней, ввиду завершающих работ со страховыми компаниями.

Ахмедов также подробно рассказал о проекте CLİP, что представляет собой интеграцию электронной информационной системы Бюро с системой министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. Эффективность этого проекта заключается в том, что будет налажена работа выдачи страховых полисов по обязательному страхованию от потери работоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в электронном формате.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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