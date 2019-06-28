С начала 2019 года Азербайджан значительно увеличил экспорт ненефтяной продукции

БАКУ/Trend/ - По итогам пяти месяцев текущего года в Азербайджане на 18 процентов увеличились объемы экспорта ненефтяной продукции, об этом заявил начальник департамента Центра экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн, в пятницу на брифинге, сообщает в пятницу Trend.

Начальник департамента отметил, что в январе-мае текущего года на портал Azexport. az поступили заказы, связанные с экспортом ненефтяной продукции на сумму 261,8 миллиона долларов.

"В январе-мае 2019 года совокупный объем экспорта из Азербайджана составил 8,6 миллиарда долларов, увеличившись на 17 процентов, или 1,3 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом, за отчетный период объем экспорта ненефтяного сектора вырос на 18 процентов, или на 119 миллиона долларов. За пять месяцев текущего года было экспортировано ненефтяной продукции в Россию на сумму 261,2 миллиона долларов, в Турцию на 180,8 миллиона долларов, в Грузию на 76,8 миллиона долларов, в Италию на 28,6 миллиона долларов. При этом за отчетный период ненефтяной экспорт в Россию вырос на 17 процентов, в Турцию на 17, 2 процента, в Грузию на 16, процента и в Италию в 2,3 раза", - сказал Гусейн.

Начальник департамента отметил, в структуре экспорта ненефтяной продукции львиная доля пришлась на томаты, на сумму 104,2 миллиона долларов. Следующую позицию занимает фундук, экспорт которого составил 62 миллиона долларов. "За пять месяцев текущего года было экспортировано плодоовощной продукции на 241 миллиона долларов, пластмассы и изделий из нее на 89,9 миллиона долларов, хлопка на 68,8 миллиона долларов, электроэнергии на 51,9 миллиона долларов, алюминия и алюминиевых изделий на 37 миллиона долларов. Экспорт химической продукции составил 30,2 миллиона долларов, черных металлов 25 миллионов долларов, алкогольной и безалкогольной продукции 11,8 миллиона долларов", - сказал Гусейн. Глава департамента отметил, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, в текущем году отмечается значительный рост экспорта по всем видам ненефтяной продукции.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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