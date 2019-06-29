В Азербайджане предусмотрено создание инновационных кластеров в сфере ИКТ - министр

29 июня 2019 22:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Инновационные реформы, проводимые в Азербайджане в сфере высоких технологий и телекоммуникаций в рамках Концепции устойчивого развития, являются важной частью стратегической карты, и этот процесс целенаправленно продолжается.

Как передает Trend, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на форуме государственных услуг ООН, проходящем в Баку. Министр отметил, что в настоящее время в мире осуществляется активная цифровая трансформация современных технологий инновационного значения. "Эти технологии нацелены на повышение качества и усовершенствования системы государственного управления. В этом смысле особую значимость представляет развитие облачных технологии в Азербайджане, которые отвечают современным трендам и вызовам в области инноваций революционного характера", - сказал Гулузаде.

По словам министра, внедрение облачных технологий представляет собой одну из важных тенденций устойчивого развития экономики. Развитие системы электронного правительства и переход на цифровую трансформацию является важным шагом для внедрения правительственной концепции по развитию облачных технологий.

"Реализация проекта по применению облачных технологий необходимо также и для успешного продвижения стратегии электронного правительства. В то же время переход на цифровое правительство способствует уменьшению государственных расходов, и бюджетных средств. В настоящее время ведется подготовка по созданию DATA-центра предусмотренного для перевода базы данных правительства в облачную систему. В настоящее время готовится план по переходу на "правительственное облако". Параллельно предусмотрено создание инновационных кластеров для усовершенствования и применения информационных технологий", - сказал Гулузаде.

Министр подчеркнул важность внедрения инноваций в любой сфере, в том числе социальной, отметив, что ярким примером этого является создание в стране службы ASAN. Гулузаде отметил, что в создании инновационных кластеров необходима тесная координация между частным сектором и правительственными структурами, что в свою очередь откроет новые возможности для успешного внедрения инновационной модели по усовершенствованию облачных технологий и внедрения "правительственного облака". По словам министра, в этих целях предусмотрено разработка инновационной стратегии государства, которая указана в рамках стратегической дорожной карты, сказал министр.
Отметим, что в Баку проходит форум государственных услуг ООН. Форум продлится до 26 июня.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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