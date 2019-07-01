Госбюджет Азербайджана за 2018 год исполнен с профицитом

БАКУ /Trend/ - Более 40 процентов доходов государственного бюджета Азербайджана за 2018 год пришлось на ненефтяной сектор, сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов страны.

Согласно сообщению минфина, на прошлой неделе Милли Меджлис (парламент) утвердил закон ”Об исполнении государственного бюджета Азербайджана за 2018 год".

Доходы госбюджета в прошлом году составили 22,5 миллиарда манатов, превысив сумму прогноза на 359 миллионов манатов.

Расходы же за прошлый год составили 22,7 миллиарда манат, что на 369 миллионов меньше прогноза. В структуре расходов 11,5 миллиарда манатов пришлось на текущие расходы, а 8,9 миллиарда - на капитальные вложения. Еще 2,2 миллиарда манат было направлено на обслуживание государственного долга и внешних обязательств страны.

Согласно данным финансового ведомства, доходы консолидированного бюджета за прошлый год составили 30,9 миллиарда манатов при прогнозе в 28,1 миллиарда.

Расходы почти уложились в прогнозные рамки и составили 26,4 миллиарда манатов, при запланированных 26,5 миллиарда манатов.

Бюджет на 2018 год был сверстан с дефицитом в 1,5 миллиарда. Благодаря более высоким ценам на нефть в течение года, в итоге он был выполнен с профицитом в 4,4 миллиарда манатов. Цена барреля нефти в бюджете 2018 года была заложена на уровне 45 долларов, однако реальная среднегодовая цена в прошлом году оказалась выше.

В бюджете на 2019 год прогнозы доходов определены на уровне 22,917 миллиарда манатов, а расходы прогнозируются в объеме 24,780 миллиарда манатов. Бюджет сверстан с дефицитом в 1,863 миллиарда манат.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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