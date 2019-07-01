Азербайджан поддержал продление действия соглашения о сокращении добычи нефти

1 июля 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Сегодня на 15-м заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК + в Вене было предложено продлить срок исполнения “Декларации о сотрудничестве” по сокращению добычи нефти без изменения существующих квот еще на 9 месяцев, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Выступивший на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что в результате перевыполнения обязательств стран по квотам, принятым в декабре прошлого года, было предотвращено резкое падение цен на нефть. Также была сформирована ценовая маржа, которая отвечает интересам как производителей, так и потребителей.

"Однако, начиная с конца мая, мы вновь наблюдаем тенденцию к снижению цен на нефть. Несмотря на прогнозы по росту глобального спроса на нефть в 1 млн.140 тысяч баррелей в этом году по сравнению с прошлым годом, на рынке наблюдается большой объем поставки нефти. Запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) продолжают расти. Ожидается, что предложение на глобальном рынке нефти в ближайшие годы также превысит спрос. Поэтому, продолжая меры регулирования, необходимо продлить срок соглашения об ограничении добычи нефти", - добавил министр.

В своем выступлении министр также отметил, что Азербайджан в мае и июне полностью выполнил обязательства по сокращению ежедневной добычи нефти на 20 тысяч баррелей. За 6 месяцев действия соглашения средняя ежедневная добыча нефти была выполнена на 125%.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что Азербайджан поддерживает предложение о продлении срока соглашения.

Отметим, что предложение о продлении срока сокращения добычи нефти еще на 9 месяцев будет обсуждено сегодня на 176-м заседании Совета министров ОПЕК. Завтра же ожидается принятие решения на 6-й встрече министров государств-членов и не членов ОПЕК

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