Индия заинтересована в увеличении товарооборота с Азербайджаном - посол

1 июля 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объем двустороннего товарооборота между Азербайджаном и Индией по итогам 2018 года составил 930 миллионов долларов США, при этом 720 миллионов долларов пришлось на импорт Азербайджана из Индии. Как передает в понедельник Trend, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Ванлалвавна Бавитлунг во время бизнес-форума Азербайджан-Индия, проходящем в Баку, в понедельник.

Посол отметил, что данный показатель не раскрывает полностью двусторонний потенциал сотрудничества, и что Индия серьезно заинтересована в расширении торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

"Реформы, проведенные в Азербайджане за последние годы, позитивно отразились на развитии национальной экономики, и этой возможностью мог бы воспользоваться индийский бизнес. Проведение инновационных реформ открывают возможности для углубления экономических торговых связей с зарубежными странами, в том числе и с Индией. Мы в свою очередь заинтересованы "в укреплении торгово-экономического сотрудничества, в расширении торгового оборота с ведущей страной региона Южного-Кавказа", - сказал посол. Отметим, что согласно статистике, уровень двустороннего торгового оборота за 2018 год увеличился на 18 процентов, по сравнению с предыдущим 2017 годом. На сегодняшний день между двумя странами подписано более 20 документов о сотрудничестве, на основе международно-правовой базы.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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