Минэнерго Азербайджана ждет разрешений правительства на реализацию проекта плавающей электростанции

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития представил первичный отчет по проекту «Развитие технологий плавающих установок по солнечной энергии», сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Проект был утвержден АБР в августе прошлого года с целью оказания технической поддержки в создании плавающих солнечных электростанций в трех странах - Азербайджане, Кыргызстане и Афганистане. Эксперты АБР уверены, что это будет способствовать диверсификации источников энергии, повышению энергобезопасности и снижению вредных выбросов в атмосферу. Консультантом по проекту выбрана компания EQO-NIXUS.

Минэнерго обратилось в Кабинет министров с просьбой рассмотреть вопрос о выделении земельных участков, разрешения на использование поверхности воды, а также других необходимых разрешений и экспертных заключений, предусмотренных законодательством.

Минэнерго также приступило к работе совместно с привлеченным консультантом норвежской DNV GL Energy Advisory над усовершенствованием законодательства для поддержки развития альтернативной энергетики в Азербайджане.

Также продолжаются обсуждения приоритетных и обладающих наибольшим потенциалом сфер в области альтернативной и возобновляемой энергии.

Для сотрудничества в этих вопросах с восемью международными компаниями - BP, Masdar, Avelar Solar, Tekfen, Total, Equinor, Akwa Power и Mitsui подписаны меморандумы о сотрудничестве.

В рамках меморандума с BP, компания-консультант “SNC-Lavalin's Atkins” приступила к реализации проекта по изучению повышения эффективности малых гидроэлектростанций и рационального использования гидроэнергетического потенциала рек Азербайджана.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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