В Губе пройдет гастрономический фестиваль

БАКУ/Trend/ - Продукция местных производителей региона будет представлена на фестивале в Губе, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

«Фестиваль региональной кухни», организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, пройдет 27 июля в парке имени Низами при поддержке агентства по туризму, министерства культуры и исполнительной власти района.

Здесь будут организованы отдельные зоны под названиями «Образцы кухни», «Территория продуктов и дегустации» и «Продажа местных продуктов сельского хозяйства», где производители смогут представить свою продукцию.

Также на фестивале задействует зоны «Главная сцена», «Мастер-классы» и «Парк развлечений», где будет проводиться гастрономические, культурные, исторические и развлекательные программы.

(Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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