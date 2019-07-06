В Китае откроется четвертый торговый дом Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Еще один торговый дом Азербайджана откроется в китайском городе Сиань к концу этого года.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на церемонии встречи железнодорожного контейнерного состава из Китая в Азербайджан.

Он отметил, что это третий поезд, запущенный из Сиани в Баку, добавив, что первые два поезда была испытательными.

Министр далее отметил, что отношения между Китаем и Азербайджаном развиваются не только с фере транспорта и логистики, а в разных направлениях.

"Азербайджан является основным торговым партнером Китая на Южном Кавказе. В прошлом году 43 процента торгового оборота Китая на Южном Кавказе пришлись на долю Азербайджана", - сказал Мустафаев.

Он также сказал, что в течение пяти месяцев этого года, торговый оборот между странами составил 1,1 миллиарда долларов, что в 2,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что соглашение о стратегическом партнерстве в транспортно-транзитной сфере между компаниями

ADY Container (дочерняя структура АЖД) и Xi’an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd. было подписано 24 апреля в Пекине в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь». Согласно договоренности, обе компании планируют запустить в 2019 году 30 контейнерных поездов по

Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

По данным ADY Container, соглашение также сыграет важную роль в расширении деятельности Бакинского международного морского торгового порта в качестве транспортного узла.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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