В Азербайджане будут строже контролировать содержание трансжиров в пищевом производстве

8 июля 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана разрабатывает нормативно-правовой акт в целях контроля по использованию трансжиров в пищевом производстве. Как передает Trend, об этом сказал журналистам глава Агентства Гошгар Тахмазли в понедельник. Глава Агентства отметил, что в настоящее время выявлены случаи, когда производится продукция с высоким содержанием трансжиров, превышающим допустимую норму.

"Использование в производственном процессе трансжиров допустимо, в соответствии с установленной нормой. При изготовлении любого вида продукции, норма содержания трансжиров не должна превышать двух процентов. Это правило распространяется как на продукцию, предусмотренную для экспорта, так и для реализации внутри страны", - сказал Тахмазли, отвечая на вопрос Trend.

Глава Агентства сообщил, что в результате проведенных рейдов за последнее время было выявлено шесть объектов бизнеса, функционирующих в южных регионах Азербайджана, которые превысили процентное содержание трансжиров при производстве своей продукции. Мониторинг показал, что наибольшее содержание трансжиров оказалось в продукции, продаваемой под маркой "Нехре ягы" (домашнее сливочное масло)", - сказал Тахмазли.

Глава Агентства отметил, что такого рода случаи будут пресекаться, а агентство усилит превентивные меры в этом направлении. "Мониторинги не носят какой-то сезонный характер, они проводятся агентством в целях обеспечения безопасности населения и распространяются на все виды продовольственной продукции", - сказал Тахмазли. Отметим, что Агентство пищевой безопасности функционирует с 2018 года.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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