В Екатеринбурге открыли «Азербайджанский винный дом» (ФОТО)

8 июля 2019 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Екатеринбурге открыт винный дом Азербайджана, третий по счету открытый за рубежом, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По информации министерства, здесь представлено 120 наименований винной продукции и спиртных напитков азербайджанских производителей.

В открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, открытие винного дома в Екатеринбурге является показателем развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией. Министр промышленности и торговли выразил готовность и дальше оказывать поддержку расширению торговых отношений.

Россия в настоящее время является основным рынком для поставок азербайджанского вина. Азербайджан в 2018 году экспортировал вина и винного сусла на сумму свыше семи миллионов долларов, значительная часть его - на сумму более шести миллионов - в Россию.

В первом квартале текущего года в Россию экспортировано свыше 96,6 тысячи декалитров винной продукции, что несколько меньше (на 15 процентов) по сравнению с тем же периодом 2018 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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