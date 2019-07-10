В Горно-Ширванский экономический район Азербайджана инвестировано 73,4 млн манатов

10 июля 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года 545 предпринимателям в регионах Азербайджана было выдано свыше 50 миллионов манатов в качестве льготных кредитов Фонда развития предпринимательства (ФРП) при министерстве экономики, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

«Совокупная стоимость всех проектов, на которые предоставлены кредиты, составляет 182 миллиона манатов. Реализация инвестиционных проектов с использованием этих кредитов позволит создать до 2000 рабочих мест» - сообщил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов во время бизнес-форума в Исмаиллах.

В рамках бизнес-форума 28 предпринимателям Горно-Ширванского экономического района были предоставлены льготные кредиты на общую сумму в 476 тысяч манатов. Эти средства в основном направлены на проекты в сфере животноводства, садоводства, виноградарства и прочее. Реализуя эти кредиты, можно будет создать более 30 рабочих мест.

В целом, за весь период деятельности фонда, в Горно-Ширванском экономическом районе на финансирование 1969 инвестиционных проектов было выделено 73,4 миллиона манатов льготных кредитов.

В рамках бизнес-форума были рассмотрены работы, проводимые в лечебно-туристическом комплексе и в области животноводства в Исмаиллах.

В целом, в текущем году по линии ФРП планируется выдать льготные кредиты на 160 миллионов манатов.

Напомним, что ФРП (до недавнего времени Национальный фонд поддержки предпринимательства) был создан при министерстве экономики Азербайджана в 1992 году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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