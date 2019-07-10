Новый рейс Санкт-Петербург - Баку открывается с 25 июля

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" с 25 июля 2019 года запускает новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Баку, передает Trend.

Полеты в Баку будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на воздушных судах Boeing 737-700 с салоном эконом-класса. Пассажирам во время полета будет предложено горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.

Расписание полетов:

Направление Номер рейса Время вылета** Время прилета** Дни недели Период выполнения Санкт-Петербург - Баку 5N705 16:25 20:55 ЧТ. 25.07.19 - 24.10.19 Санкт-Петербург - Баку 5N705 17:15 21:45 СБ. 27.07.19 - 28.09.19 Санкт-Петербург - Баку 5N705 10:30 15:00 СБ. 05.10.19 - 26.10.19 Баку - Санкт-Петербург 5N706 21:45 00:50 ЧТ. 25.07.19 - 24.10.19 Баку - Санкт-Петербург 5N706 22:35 01:40 СБ. 27.07.19 - 28.09.19 Баку - Санкт-Петербург 5N706 15:50 18:55 СБ. 05.10.19 - 26.10.19

Участники программы премирования Нордавиа смогут получить за перелет от 500 миль. Накопленные мили можно обменять на премиальные авиабилеты.

Отметим, что помимо авиакомпании Нордавиа, рейсы Баку- Санкт-Петербург -Баку уже осуществляются лоукост-авиакомпанией Buta Airways.

(Автор: Бадалов Ровшан. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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