Новый рейс Санкт-Петербург - Баку открывается с 25 июля

10 июля 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" с 25 июля 2019 года запускает новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Баку, передает Trend.

Полеты в Баку будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на воздушных судах Boeing 737-700 с салоном эконом-класса. Пассажирам во время полета будет предложено горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.

Расписание полетов:

Направление

Номер рейса

Время вылета**

Время прилета**

Дни недели

Период выполнения

Санкт-Петербург - Баку

5N705

16:25

20:55

ЧТ.

25.07.19 - 24.10.19

Санкт-Петербург - Баку

5N705

17:15

21:45

СБ.

27.07.19 - 28.09.19

Санкт-Петербург - Баку

5N705

10:30

15:00

СБ.

05.10.19 - 26.10.19

Баку - Санкт-Петербург

5N706

21:45

00:50

ЧТ.

25.07.19 - 24.10.19

Баку - Санкт-Петербург

5N706

22:35

01:40

СБ.

27.07.19 - 28.09.19

Баку - Санкт-Петербург

5N706

15:50

18:55

СБ.

05.10.19 - 26.10.19

Участники программы премирования Нордавиа смогут получить за перелет от 500 миль. Накопленные мили можно обменять на премиальные авиабилеты.

Отметим, что помимо авиакомпании Нордавиа, рейсы Баку- Санкт-Петербург -Баку уже осуществляются лоукост-авиакомпанией Buta Airways.

(Автор: Бадалов Ровшан. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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