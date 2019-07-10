Новый рейс Санкт-Петербург - Баку открывается с 25 июля

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" с 25 июля 2019 года запускает новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Баку, передает Trend.
Полеты в Баку будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на воздушных судах Boeing 737-700 с салоном эконом-класса. Пассажирам во время полета будет предложено горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.
Расписание полетов:
|
Направление
|
Номер рейса
|
Время вылета**
|
Время прилета**
|
Дни недели
|
Период выполнения
|
Санкт-Петербург - Баку
|
5N705
|
16:25
|
20:55
|
ЧТ.
|
25.07.19 - 24.10.19
|
Санкт-Петербург - Баку
|
5N705
|
17:15
|
21:45
|
СБ.
|
27.07.19 - 28.09.19
|
Санкт-Петербург - Баку
|
5N705
|
10:30
|
15:00
|
СБ.
|
05.10.19 - 26.10.19
|
Баку - Санкт-Петербург
|
5N706
|
21:45
|
00:50
|
ЧТ.
|
25.07.19 - 24.10.19
|
Баку - Санкт-Петербург
|
5N706
|
22:35
|
01:40
|
СБ.
|
27.07.19 - 28.09.19
|
Баку - Санкт-Петербург
|
5N706
|
15:50
|
18:55
|
СБ.
|
05.10.19 - 26.10.19
Участники программы премирования Нордавиа смогут получить за перелет от 500 миль. Накопленные мили можно обменять на премиальные авиабилеты.
Отметим, что помимо авиакомпании Нордавиа, рейсы Баку- Санкт-Петербург -Баку уже осуществляются лоукост-авиакомпанией Buta Airways.
(Автор: Бадалов Ровшан. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @badalov_rovshan
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