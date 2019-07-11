Применение ОМС расширит спектр медицинских услуг в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Система обязательного медицинского страхования (ОМС), к применению которой в скором времени приступят в Азербайджане, расширит спектр медицинских услуг.

Как сообщает Trend, об этом сказал представитель UNİCEF в Азербайджане Эдвард Карвардин на мероприятии, посвященном завершению твининг проекта "Поддержка системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

По словам представителя UNİCEF, была проделана большая работа по определению оптимальных тарифов в соответствии с требованиями трудового рынка. Также была проведена работа по подготовке пакетов медицинских услуг. Карвардин отметил, что система ОМС сможет оказать поддержку населению в предоставлении качественных медицинских услуг, а также приобретении препаратов и лекарств.

Представитель UNİCEF отметил, что в развитых странах требования стандартов качества в государственных и частных клиниках является одной из важных задач. Дав высокую оценку процессу подготовки к внедрению ОМС, Карвардин сказал, что это является инвестицией в человеческий капитал, что в будущем принесет положительные результаты.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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